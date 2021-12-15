أسعار الذهب اليوم في السعودية

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سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء (الخامس عشر من ديسمبر) حتى الساعة 09:57 AM انخفاضاً بشكل طفيف.
سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء (الخامس عشر من ديسمبر) حتى الساعة 09:57 AM انخفاضاً بشكل طفيف.
أسعار الذهب في السعودية
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سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 213.31 ريال($56.87)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 195.53ريال (52.14$)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 186.65ريال (49.77$)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 159.98ريال(42.66 $)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 124.43 ريال(33.18$ )
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سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 106.65ريال (28.44$)
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سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,634ريال (1,769$)
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سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,493 ريال (398.13$)
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سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 213,308ريال (56,875$)
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