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أسعار الذهب اليوم في السعودية

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:05
أسعار الذهب اليوم في السعودية
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 213.31  ريال($56.87) 
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سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء (الخامس عشر من ديسمبر) حتى الساعة 09:57 AM انخفاضاً بشكل طفيف.

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء (الخامس عشر من ديسمبر) حتى الساعة 09:57 AM انخفاضاً بشكل طفيف. 

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أسعار الذهب في السعودية

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 213.31  ريال($56.87) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 195.53ريال (52.14$)

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 186.65ريال (49.77$) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 159.98ريال(42.66 $) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 124.43 ريال(33.18$ )

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 106.65ريال (28.44$)

  • سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,634ريال (1,769$) 

  • سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,493 ريال (398.13$)  

  • سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 213,308ريال (56,875$) 

كلمات دالة:الذهب في السعودية

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