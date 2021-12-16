أسعار الذهب اليوم في السعودية

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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس (السادس عشر من ديسمبر) حتى الساعة 09:34 AM .
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس (السادس عشر من ديسمبر) حتى الساعة 09:34 AM .
أسعار الذهب في السعودية
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.49 ريال(57.43$)
- سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 197.53ريال (52.65$)
- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 188.56ريال (50.25$)
- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 161.62 ريال(43.07 $)
- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.70ريال(33.50$ )
- سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 107.74 ريال (28.72$)
- سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,702 ريال (1,786$)
- سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,508 ريال (402.03$)
- سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 215,486ريال (57,431$)
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