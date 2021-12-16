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أسعار الذهب اليوم في السعودية

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:21
أسعار الذهب اليوم في السعودية
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.49 ريال(57.43$) 
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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس (السادس عشر من ديسمبر) حتى الساعة 09:34 AM .

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس (السادس عشر من ديسمبر) حتى الساعة 09:34 AM .

أسعار الذهب في السعودية

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.49 ريال(57.43$) 
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 197.53ريال (52.65$)
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 188.56ريال (50.25$) 
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 161.62  ريال(43.07 $) 
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.70ريال(33.50$ )
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 107.74 ريال (28.72$)
  • سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,702 ريال (1,786$) 
  • سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,508 ريال (402.03$)  
  • سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 215,486ريال (57,431$) 

    الذهب في السعودية

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