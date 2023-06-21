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أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 21 يونيو 2023

تاريخ النشر: 21 حزيران / يونيو 2023 - 07:17
أسعار الذهب اليوم في العراق
أسعار الذهب اليوم في العراق

شهدت أسعار الذهب اليوم في العراق، الأربعاء 21 يونيو، انخفاض نسبي مع بداية جلسات التداول بالتناسب مع هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,934.51 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

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أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 81,505.87 دينار عراقي، ما يُعادل 62.20 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 21 يونيو، في العراق عند 74,713.72 دينار عراقي، ما يُعادل 57.01 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 71,317.64 دينار عراقي، ما يُعادل 54.42 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في العراق عند 61,129.41 دينار عراقي، ما يُعادل 46.65 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 47,545.09 دينار عراقي، بما يُعادل 36.28 دولار.

 

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,535,117.95 دينار عراقي، بما يُعادل 1,934.51 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 21 يونيو في العراق عند 81,505,873.94 دينار عراقي، بما يُعادل 62,195.89 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في العراق عند 570,541.12 دينار عراقي، أي ما يُعادل 435.36 دولار.

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