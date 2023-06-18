تعرف على موعد مباراة العراق وإيران في نهائي بطولة غرب آسيا 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة للمنتخب العراقي الأولمبي تحت 23 سنة.

يضبط عشاق الساحرة المستديرة ساعاتهم منذ الآن وبالأخص في بلاد النهرين دجلة والفرات، وذلك لمتابعة مباراة العراق وإيران على أرضية ملعب "المدينة الدولي" ببغداد في إطار منافسات نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة 2023 للمنتخبات الأولمبية.

اقرأ أيضًا: موعد مباراة الأردن وجامايكا الودية 2023 والقنوات الناقلة

منتخب أسود الرافدين تحت قيادة المدرب راضي شنيشل قدم أداءً مشرفًا في البطولة المقامة على أرضه بنسختها الرابعة، حيث تعادل 2-2 مع الأردن في أولى مبارياته، وسحق شباك الأبيض الإماراتي بثلاثية نظيفة في ثاني المواجهات، وتمكن في نصف النهائي من إقصاء نظيره العماني بهدف دون رد.

أمام المنتخب الإيراني الأولمبي فاستطاع اجتياز منتخب النشامى الأولمبي في نصف نهائي غرب آسيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي.

متى موعد مباراة العراق وإيران في نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2023؟

تقام مباراة العراق وإيران في نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية على ملعب المدينة الدولي في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت العراق والسعودية، 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران في نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2023؟

شبكة قنوات العراقية الرياضية وقنوات الرابعة الرياضية هما الناقل لمباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2023، وسيتم بث المواجهة النهائية بين العراقي الأولمبي ونظيره الإيراني الأولمبي على قناة Al IRAQIA Sport HD وقناة AL RABIAA Sport HD.

ما تشكيلة الأولمبي العراقي المتوقعة في نهائي بطولة غرب آسيا 2023؟

المدرب: راضي شنيشل

التشكيلة: 4-5-1

حراسة المرمى: كميل سعد لطيف

خط الدفاع: زيد تحسين – يوسف الإمام – كرار سعد – مصطفى سعدون

خط الوسط: كرار محمد – منتظر محمد كنوش – نهاد محمد – بلند حسن أزاد – منتظر عبد الأمير

خط الهجوم: حسين عبد الله لاوندي