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أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 10 يوليو 2023

تاريخ النشر: 10 تمّوز / يوليو 2023 - 07:37
أسعار الذهب اليوم في العراق
أسعار الذهب اليوم في العراق

سجلت أسعار الذهب اليوم في العراق، الاثنين 10 يوليو، انخفاضاً طفيفاً في مستهل جلسات التداول بالتناسب مع هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,924.62 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

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أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 80,529.37 دينار عراقي، ما يُعادل 61.88 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 10 يوليو، في العراق عند 73,818.59 دينار عراقي، ما يُعادل 56.72 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 70,463.20 دينار عراقي، ما يُعادل 54.14 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في العراق عند 60,397.03 دينار عراقي، ما يُعادل 46.41 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 46,975.47 دينار عراقي، بما يُعادل 36.10 دولار.

 

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,504,745.26 دينار عراقي، بما يُعادل 1,924.62 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 10 يوليو في العراق عند 80,529,370.01 دينار عراقي، بما يُعادل 61,877.92 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في العراق عند 563,705.59 دينار عراقي، أي ما يُعادل 433.12 دولار.

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