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أسعار الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 11 يوليو 2023

تاريخ النشر: 11 تمّوز / يوليو 2023 - 07:05
الذهب اليوم في العراق
الذهب اليوم في العراق

شهدت أسعار الذهب اليوم في العراق، الثلاثاء 11 يوليو، ارتفاعاً طفيفاً في مستهل جلسات التداول بالتناسب مع صعود سعر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,936.22 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

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أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 81,199.25 دينار عراقي، ما يُعادل 62.25 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 11 يوليو، في العراق عند 74,432.64 دينار عراقي، ما يُعادل 57.06 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 71,049.34 دينار عراقي، ما يُعادل 54.47 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في العراق عند 60,899.44 دينار عراقي، ما يُعادل 46.69 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 47,366.23 دينار عراقي، بما يُعادل 36.31 دولار.

 

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,525,580.83 دينار عراقي، بما يُعادل 1,936.22 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 11 يوليو في العراق عند 81,199,248.64 دينار عراقي، بما يُعادل 62,250.87 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في العراق عند 568,394.74 دينار عراقي، أي ما يُعادل 435.76 دولار.

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