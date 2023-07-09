خطوبة طفلين في مصر تشعل السوشال ميديا .. ومعلقون: إحنا شكلنا عنسنا

البوابة - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بطريقة ساخرة من جلسة تصوير خضع لها طفلين بمناسبة الاحتفال بخطوبتهما مؤخرًا بحضور الأهل.

وأظهرت الصور المتداولة الخطيبين وهما يؤديان الخطوات التي يقوم بها العرسان عادة، مثل استعراض لحظة تبادل خواتم الخطوبة وشرب الشربات التي تم توزيعها في هذه المناسبة السارة.

ولم يغفل الطفلين عن الخضوع لجلسة تصوير خارجية احتفالًا بخطوبتهما، حيث ارتدت العروس فستانًا باللون الآيفوري فيما ارتدى الطفل بدلة رجالية بلونين مختلفين.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة معرفة أعمار الطفلين، رجح مغردون بأن عمريهما لا يتجاوز الـ13 عامًا وهو ما دفعهم لمهاجمة عائلتيهما وتحميلهم مسؤولية ذلك.

في المقابل، تفاعل عدد من المغردين بطريقة "ساخرة" من خطوبة الطفلين خاصة أن شبابًا كُثر أكبر منهم في العمر لم يقدموا على الخطوبة حتى الآن إما لأسباب مادية أو مجتمعية.

وقال أحد المعلقين على الصور: "إحنا شكلنا عنسنا"، فيما كتب آخر: "تعرفوا على بعض في امتحانات الإعدادي".

وكتب مُعلّق آخر: "مبروك يا عريس، وأنا هروح أشرب لبن"، وقال شخص آخر: "وأنا صغير كانوا الكبار هما اللي بيتجوزوا ولما كبرت الصغيرين هما الي بيتجوزوا".

