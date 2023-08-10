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أسعار الذهب اليوم في العراق الخميس 10 أغسطس 2023

تاريخ النشر: 10 آب / أغسطس 2023 - 08:44
أسعار الذهب اليوم في العراق
أسعار الذهب اليوم في العراق

شهدت أسعار الذهب اليوم في العراق، الخميس 10 أغسطس، ارتفاع نسبي في مستهل جلسات التداول بالتناسب مع سعر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,919.45 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

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أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 81,476.21 دينار عراقي، ما يُعادل 61.71 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 10 أغسطس، في العراق عند 74,686.52 دينار عراقي، ما يُعادل 56.57 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 71,291.68 دينار عراقي، ما يُعادل 54.00 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في العراق عند 61,107.16 دينار عراقي، ما يُعادل 46.28 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 47,527.79 دينار عراقي، بما يُعادل 36.00 دولار.

 

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,534,195.25 دينار عراقي، بما يُعادل 1,919.45 دولار.

 

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سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 10 أغسطس في العراق عند 81,476,208.47 دينار عراقي، بما يُعادل 61,711.70 دولار.

 

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الخميس في العراق عند 570,333.46 دينار عراقي، أي ما يُعادل 432.0 دولار.

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