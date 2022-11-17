أسعار الذهب اليوم في العراق الخميس 17 نوفمبر 2022

شهدت أسعار الذهب اليوم في العراق الخميس 17 نوفمبر، انخفاض نسبي في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تباين سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1,763.35 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 83,017.77 دينار عراقي، ما يُعادل 56.69 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 17 نوفمبر في العراق عند 76,099.63 دينار عراقي، ما يُعادل 51.97 دولار.

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 72,640.55 دينار عراقي، ما يُعادل 49.61 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في العراق عند 62,263.33 دينار عراقي، ما يُعادل 42.52 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48,427.03 دينار عراقي، بما يُعادل 33.07 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس في العراق

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 41,508.89 دينار عراقي، ما يُعادل 28.35 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,582,143.34 دينار عراقي، بما يُعادل 1,763.35 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 17 نوفمبر في العراق عند 83,017,774.21 دينار عراقي، بما يُعادل 56,692.98 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الخميس في العراق عند 581,124.42 دينار عراقي، أي ما يُعادل 396.88 دولار.