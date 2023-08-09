شهدت أسعار الذهب اليوم في دبي، الأربعاء 9 أغسطس 2023، انخفاض نسبي في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند مستوى 1,930.58 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الامارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في دبي عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 227.98 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 62.07 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في دبي

جاء سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 208.99 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 56.90 دولار.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 21

سجل سعر غرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الأربعاء 9 أغسطس عند 199.49 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 54.31 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 170.99 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 46.55 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات عند 132.99 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 36.21 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في دبي

جاء سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الأربعاء 9 أغسطس عند 7,091.09 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,930.58 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في دبي

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء عند 227,983.67 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 62,069.54 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات عند 1,595.89 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 434.48 دولار.