سجلت أسعار الذهب اليوم في دبي، الثلاثاء 8 أغسطس 2023، انخفاضاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تباين تراجع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند مستوى 1,932.62 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الامارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 228.22 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 62.14 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 209.21 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 56.96 دولار.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 21

جاء سعر غرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس عند 199.70 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 54.37 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 171.17 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 46.60 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات عند 133.13 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 36.25 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في دبي

سجل سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الثلاثاء 8 أغسطس عند 7,098.56 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,932.62 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في دبي

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء عند 228,223.83 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 62,135.13 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات عند 1,597.57 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 434.96 دولار.