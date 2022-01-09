أسعار الذهب اليوم في دبي: سعر الجرام عيار 24 يستقر على 217.75 درهم

شهدت أسعار الذهب اليوم في دبي (الأحد، التاسع من يناير) استقراراً حيث يتم تداول سعر جرام عيار 24 بنحو 217.75 درهم إماراتي.

تحصل التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.