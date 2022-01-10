أسعار الذهب اليوم في دبي: سعر الجرام عيار 24 ينخفض إلى 217 درهم

شهدت أسعار الذهب اليوم في دبي (الإثنين، العاشر من يناير) انخفاضاً طفيفاً حيث يتم تداول سعر جرام عيار 24 بنحو 217.00 درهم إماراتي.

أسعار الذهب اليوم في دبي

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 217.00 درهم إماراتي

سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 204.00 درهم إماراتي

سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 194.50 درهم إماراتي

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 166.75 درهم اماراتي.

أسعار الذهب في دبي - الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والروبية الهندية والريال السعودي

كانت أسعار الصرف المستخدمة على النحو التالي:

دولار أمريكي - 1 دولار أمريكي = 3.673 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.272 دولار أمريكي

اليورو - يورو واحد (يورو) = 4.169 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.240 يورو

الجنيه البريطاني - الجنيه البريطاني = 4.993 / 1 درهم إماراتي = 0.200 جنيه إسترليني

الروبية الهندية - 1 روبية هندية (INR) = 0.049 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 20.210 روبية هندية

ريال سعودي - 1 ريال سعودي = 0.979 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 1.022 ريال سعودي

تم تحديث الأسعار آخر مرة يوم الإثنين 10 يناير الساعة 2:22 صباحًا بتوقيت جرينتش.