أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11 يونيو 2023.. عيار 21 بيع وشراء

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، الأحد 11 يونيو 2023، انخفاضاَ طفيفياً مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بتعاملات أمس، في ظل استمرار تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,962 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11 يونيو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد نحو 2,651 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,663 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,430 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,441 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر نحو 2,320 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,330 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,989 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,997 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,547 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,553 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 11 يونيو 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,560 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,640 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد 11 يونيو 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأحد (بيع) = 82,549 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأحد (شراء) = 82,815 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023

جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,651,429 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,662,857 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.