أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13 أغسطس 2023.. بدون مصنعية

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، الأحد 13 أغسطس 2023، ارتفاع نسبي مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنةً بتعاملات أمس، في ظل تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,914 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13 أغسطس 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بجانب بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد نحو 2,674 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,720 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,451 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,493 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر نحو 2,340 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,380 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,006 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,040 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,560 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,587 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 13 أغسطس 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,720 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 19,040 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد 13 أغسطس 2023

شهد سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 83,170 جنيهاً مصرياً.

شهد سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 84,592 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,674,286 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,720,000 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.