سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، الأحد 23 يوليو 2023، استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية، على نفس تعاملات أمس، في ظل تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,962 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23 يوليو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بجانب بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 2,463 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,474 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,258 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,268 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر نحو 2,155 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,165 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,847 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,856 جنيهاً مصرياً للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,437 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,443 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 23 يوليو 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,240 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,320 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد 23 يوليو 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 76,595 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 76,950 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,462,857 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,474,286 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.