أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 4 يونيو 2023.. عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الأحد 4 يونيو 2023، انخفاض نسبي في مستهل التعاملات الصباحية، مقارنةً بتعاملات نهاية أمس، في ظل تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,949 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 4 يونيو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد نحو 2,669 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,680 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,446 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,457 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر نحو 2,335 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,345 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,001 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,010 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,557 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,653 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 4 يونيو 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,680 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,760 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد 4 يونيو 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأحد (بيع) = 82,993 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأحد (شراء) = 83,348 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 4 يونيو 2023

جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الأحد نحو 2,668,571 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,680,000 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.