تعرف على اسم وصورة الجندي المصري منفذ هجوم سيناء

كشفت مصادر مصرية عن اسم الجندي المصري وصورته بعد ساعات من تنفيذه عملية مطاردة لمهربي المخدرات اسفرت عن مصرع 3 جنود اسرائيليين واصابة اخرين صباح اليوم السبت

ووفق الصورة التي وصلت البوابة فان الجندي المقاتل هو اسلام احمد عبدالمنعم

اسلام احمد

وفي وقت سابق اكدت مصادر مصرية لـ البوابة ان الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع على انها لمنفذ هجوم سيناء تعود لـ الشهيد محمد معتز رشاد الذى استشهد بين أيدى والده الطبيب بعد ان أخفى عنه أنه يخدم فى رفح ودعا الله أن يرزقه الشهادة على أرض سيناء. وقد كرمه وزير الدفاع فى أكتوبر 2015.. وكتب رسائل استلمها الأب بعد استشهاده