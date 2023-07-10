بيروت: مودع يقتحم "بنك مصر لبنان" ويحتجز مدير الفرع رهينة (فيديو)

اقتحم مواطن لبناني "بنك مصر ولبنان" في العاصمة بيروت اليوم الاثنين، واحتجز رهينة داخل البنك، مطالبًا بحصوله على وديعته المصرفية بالكامل.

جمعية "صرخة المودعين" نشرت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت فيها أن المودع عمر الأعور يحتجز مدير فرع بنك مصر رهينة، ويطالب بتسلم كامل وديعته التي تبلغ قيمتها 6500 دولار.

ويعكس هذا الحادث حالة اليأس والاستياء التي يشعر بها الكثيرون من المودعين الذين يجدون صعوبة في سحب أموالهم من البنوك وتفعيل حقوقهم المصرفية.

خاص #جمعية_صرخة_المودعين

المودع عمر الأعور من داخل بنك مصر ولبنان يحتجز مدير الفرع جاد بو شديد رهينة pic.twitter.com/W2TJA8PZ6R — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023

وبعد وقت قليل من الحادث، تمكن المودع عمر الأعور من الخروج من البنك واستلام مبلغ 6500 دولار، وديعته. تم نقله إلى مخفر الباشورة، حيث تم الإفراج عنه فيما بعد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، ففي سبتمبر الماضي، قام مودعون بتنفيذ عمليات اقتحام للمصارف اللبنانية للمطالبة بأموالهم المودعة، مما دفع البنوك إلى إغلاق أبوابها لمدة أسبوع.

خاص جمعية صرخة المودعين

الأفراج عن المودع عمر الأعور

بعد تحرير كامل وديعته 6500 دولار

ويقول الحياة للأقوياء وليست للضعفاء #جمعية_صرخة_المودعين ستساند جميع المودعين لتحرير أموالهم pic.twitter.com/zsEVDG4Ygw — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023

وتواجه البنوك في لبنان أزمة خانقة منذ فترة طويلة نتيجة التدهور الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه البلد، حيث تعود جذور هذه الأزمة إلى عام 2019، عندما بدأ الاقتصاد اللبناني بالانهيار بشكل كبير، مما أدى إلى تدهور الليرة اللبنانية وتفاقم البطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

خاص جمعية صرخة المودعين المودع عمر الأعور يحصل على كامل وديعته 6500 دولار وهو الآن في مخفر الباشورة

نطلب من المودعين مساندته أمام المخفر pic.twitter.com/mLmuvb8Rbz — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023

واستجابةً لهذه الأزمة، فرضت البنوك اللبنانية قيودًا على سحب الأموال، وتحويلات الأموال إلى الخارج، وسعر صرف الدولار الذي تحدده البنوك بسعر مختلف عن سعر السوق السوداء، مما أدى إلى تعقيدات وتوترات اجتماعية كبيرة، حيث لجأ الكثيرون من المودعين إلى الاحتجاج واقتحام البنوك للمطالبة بأموالهم المودعة والتصرف فيها بحرية.

