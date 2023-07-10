بيروت: مودع يقتحم "بنك مصر لبنان" ويحتجز مدير الفرع رهينة (فيديو)

اقتحم مواطن لبناني "بنك مصر ولبنان" في العاصمة بيروت اليوم الاثنين، واحتجز رهينة داخل البنك، مطالبًا بحصوله على وديعته المصرفية بالكامل.
جمعية "صرخة المودعين" نشرت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت فيها أن المودع عمر الأعور يحتجز مدير فرع بنك مصر رهينة، ويطالب بتسلم كامل وديعته التي تبلغ قيمتها 6500 دولار.
ويعكس هذا الحادث حالة اليأس والاستياء التي يشعر بها الكثيرون من المودعين الذين يجدون صعوبة في سحب أموالهم من البنوك وتفعيل حقوقهم المصرفية.
وبعد وقت قليل من الحادث، تمكن المودع عمر الأعور من الخروج من البنك واستلام مبلغ 6500 دولار، وديعته. تم نقله إلى مخفر الباشورة، حيث تم الإفراج عنه فيما بعد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، ففي سبتمبر الماضي، قام مودعون بتنفيذ عمليات اقتحام للمصارف اللبنانية للمطالبة بأموالهم المودعة، مما دفع البنوك إلى إغلاق أبوابها لمدة أسبوع.
وتواجه البنوك في لبنان أزمة خانقة منذ فترة طويلة نتيجة التدهور الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه البلد، حيث تعود جذور هذه الأزمة إلى عام 2019، عندما بدأ الاقتصاد اللبناني بالانهيار بشكل كبير، مما أدى إلى تدهور الليرة اللبنانية وتفاقم البطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
واستجابةً لهذه الأزمة، فرضت البنوك اللبنانية قيودًا على سحب الأموال، وتحويلات الأموال إلى الخارج، وسعر صرف الدولار الذي تحدده البنوك بسعر مختلف عن سعر السوق السوداء، مما أدى إلى تعقيدات وتوترات اجتماعية كبيرة، حيث لجأ الكثيرون من المودعين إلى الاحتجاج واقتحام البنوك للمطالبة بأموالهم المودعة والتصرف فيها بحرية.