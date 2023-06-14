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أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14 يونيو 2023.. قبل قرار الفيدرالي

تاريخ النشر: 14 حزيران / يونيو 2023 - 07:02
أسعار الذهب اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 14 يونيو 2023، ارتفاع نسبي مع بداية التعاملات الصباحية، مع ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي، في ظل تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,949 دولار.

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أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14 يونيو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 2,600 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,611 جنيهاً مصرياً للشراء.
  • جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,383 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,394 جنيهاً مصرياً للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر نحو 2,275 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,285 جنيهاً مصرياً للشراء.
  • جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,950 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,959 جنيهاً مصرياً للشراء.
  • وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,517 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,523 جنيهاً مصرياً.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023

  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,200 جنيهاً مصرياً.
  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,280 جنيهاً مصرياً.

 

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023

  • جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأربعاء (بيع) = 80,860 جنيهاً مصرياً.
  • جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأربعاء (شراء) = 81,215 جنيهاً مصرياً.

 

 

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,600,000 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,611,429 جنيهاً مصرياً للشراء.

 

 

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.

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