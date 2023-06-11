الروسي لم يكن الأول: هجمات أسماك القرش على الساحل المصري من 2009 إلى 2023

البوابة - سيطرت حادثة التهام قرش من نوع خطير لسائح روسي على شواطئ مدينة الغردقة المصرية على أحاديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم خلال اليومين الماضيين نظرًا لبشاعة المنظر.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره على أحد شواطئ الغردقة، اللحظات المروّعة التي عاشها السائح الروسي بين أنياب القرش المفترس أثناء سباحته بالقرب من شاطئ فندق دريم بيتش واستغاثته دون جدوى.

لكن هجمات أسماك القرش ليست بجديدة في مصر، فالساحل المصري شهد على مدارس السنوات الماضية حوادث مشابهة، والتي نرصدها لكم في هذا التقرير:

هجمات أسماك القرش على الساحل المصري من 2009 إلى 2023

هجوم سمك القرش عام 2009:

لقيت سائحة فرنسية مصرعها في هجوم سمكة قرش عندما كانت تغوص في منتجع مرسى علم المطل على البحر الأحمر عام 2009.

هجوم القرش عام 2010:

في 1 ديسمبر 2010، أصيب ثلاثة روس وأوكراني بجروح خطيرة في هجوم سمكة قرش على ساحل البحر الأحمر في شرم الشيخ.

في 5 ديسمبر 2010، قُتلت امرأة ألمانية، عندما تعرضت للهجوم أثناء الخوض في المياه أو الغطس بالقرب من الشاطئ.

هجوم القرش عام 2014:

التهمت سمكة من نوع قرش النمر المفترس صيادًا في منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر، شرقي مصر، أثناء قيامه برحلة صيد بالمنطقة.

وقالت السلطات المصرية إن "فرق الإنقاذ والغوص نجحت في انتشال ما تبقى من جثة الصياد".

هجوم القرش عام 2015:

التهمت سمكة قرش سائحًا ألمانيًا كان يسبح أثناء رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية المُطلّة على ساحل البحر الأحمر جنوب شرق مصر.

This is a different angle from the fatal shark attack off the coast of Egypt. Looks like young swimmers were nearby and had to scramble. pic.twitter.com/CP6U484Pz3 — Ｎｅｒｄｙ 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) June 9, 2023

هجوم القرش عام 2016:

التهمت سمكة قرش قدم شاب مصري، كان يسبح خلال رحلة بحرية في البحر الأحمر، في أول هجوم من نوعه منذ مقتل سائح ألماني عام 2015.

هجوم القرش عام 2017:

شكلت وزارة البيئة المصرية لجنة من خبراء قطاع حماية الطبيعة، للوقوف على تفاصيل واقعة تعرض فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا لهجوم من سمكة قرش في مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

هجوم القرش عام 2018:

قتل سائح تشيكي في هجوم سمكة قرش أثناء السباحة على بعد 20 كلم شمالي مدينة الغردقة على في البحر الأحمر.

هجوم القرش عام 2020:

تلقت السلطات المصرية بلاغاً يفيد بأن ثلاثة أشخاص تعرضوا لهجوم سمكة قرش أثناء ممارستهم للسباحة بالقرب من منطقة الغوص "Shark Reef" في محمية رأس محمد.

Yesterday, a viral Twitter video showed a shark attack on a 23 year old Russian man vacationing in Egypt, near the Elysees Dream Beach Hotel, a popular resort.



Today, the shark was captured and brought to land following his death. https://t.co/TxAY755BpP — DramaAlert (@DramaAlert) June 9, 2023

هجوم القرش عام 2021:

نُقل الغطاس طارق خلف (58 عامًا) إلى المستشفى بعدما تعرض لهجوم سمكة قرش أصيب على أثرها بجروح خطيرة في ذراعه اليسرى.

هجوم القرش عام 2022:

تعرضت سائحة نمساوية لهجوم مميت من قبل سمكة قرش في خليج سهل حشيش جنوب الغردقة في مصر.

هجوم القرش عام 2023:

لقي سائح روسي مصرعه في هجوم مروّع بسمكة قرش على شواطئ الغردقة.

في #الغردقة مصر

" قرش يفترس سائحا روسيا أمام والديه "

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مشاهد مرعبة

🔞🔞🔞🔞

ممنوع مشاهدة صغار السن pic.twitter.com/zzeyOOEERy — عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) June 9, 2023



