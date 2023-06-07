أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7 يونيو 2023.. عيار 21 بيع وشراء

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 7 يونيو 2023، استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية، على نفس تعاملات نهاية أمس، في ظل استمرار تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,965 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7 يونيو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 2,674 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,686 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,451 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,462 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر نحو 2,340 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,350 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,006 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,014 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,560 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,567 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,720 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,800 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الاربعاء 7 يونيو 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأربعاء (بيع) = 83,170 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأربعاء (شراء) = 83,526 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,674,286 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,685,714 جنيهاً مصرياً للشراء.