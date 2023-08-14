أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 14 أغسطس 2023.. بدون مصنعية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الاثنين 14 أغسطس 2023، استقرار نسبي مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنةً بتعاملات أمس، في ظل تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,913 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 14 أغسطس 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بجانب بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين نحو 2,600 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,657 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,383 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,436 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في مصر نحو 2,275 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,325 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,950 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,993 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,517 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,550 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,200 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,600 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023

شهد سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 80,860 جنيهاً مصرياً.

شهد سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 82,637 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,600,000 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,657,143 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.