يتمتع المصريون بروح الفكاهة والدعابة والمرح، ويظهر ذلك في النكات التي يتبادلونها فيما بينهم، ويعتبرون النكت المضحكة من الأشياء المسلية لأنها تدخل الفرح، السعادة والبهجة والشعور بالسرور إلى القلب، وفي هذا المقال نكت مصرية مضحكة:

نكت مصرية مضحكة

نكت مضحكة جدا جدا جدا تموت من الضحك، محشش يسأل محشش تتوقع الجمعة يوافق آخر الشهر؟ رد عليه: لو ضغطنا عليه يمكن يوافق.

واحد ومراته متخانقين فبطلوا يكلموا بعض فكتب ورقة صحيني الساعة 6:30 علشان عندي شغل، وحط الورق على السرير ونام صحي الساعة 10:00 فلقى ورقة مكتوب عليها الساعة 6:30 يلا إصحى.

أجمل نكت مضحكة، مرة واحد راح لدكتور النفسية، قال له: "أنا مشكلتي إني مش بعرف أتكلم على مواضيع فارغة." قاله الدكتور: "أنا فاهم المشكلة، بس ياريت تكلمني على حاجة مفيدة!

واحد راح لصيدلية وقال للصيدلي: "عايز حبوب للذاكرة." قال له الصيدلي: "هممم... أنت شريف ولا محمد؟

مرة واحد راح للدكتور قال له: "دكتور، بتعب من التفكير." قاله الدكتور: "أنا مش عارف أيه العلاج، بس فكر فيه وهتلاقي حل.

من نكت مضحكة جداً، واحد راح للسينما، قال للبائع: "عايز بطاقة تذكرة." رد عليه البائع: "اللي عايز تذكرته إيه؟

واحد راح للمستشفى وكتب على باب العيادة: "دكتور متخصص في علاج أمراض القلب والشرايين." دق الباب ودخل، قال للدكتور: "أنا جاي عشان أقلك إن أمي طلبت مني أبلع حبة ضغط، بس هي زعلانة لو قولت لها إني شربتها.

حرامي دخل يسرق بيت لما إجا يطلع شافه الولد الصغير، قاله تسرق كتبي وشنطتي معاك ولاّ أصرخ وأصحي الناس.

سألوا واحد محشش: مين أهم الشمس ولا القمر؟ رد القمر طبعًا، بيطلع ينور لنا بالليل والدنيا ظلمة، إنما الشمس بتطلع بالنهار والدنيا نور أصلًا.

محشش سأل صاحبه المحشش: إيه أخبار أبوك؟ بعدين افتكر إن أبوه ميت فكمل بسرعة: لسه في نفس التربة؟ مسطول دخل محل بقالة وخرج يضحك، سألوه بتضحك ليه قال لهم عطيته جنيه وما اشتريت شيء.

واحد معاه عربية قديمة وعاوز يبيعها ومش عارف، فصاحبه قاله حط عليها علامة مرسيدس وهي تتباع فورًا، راح عمل كدا بعد أسبوع صاحبه بيسأله بعت العربية ولا لا؟ قاله إنت عبيط حدّ يبيع عربية مرسيدس.

طالب محشش كان في اختبار مادة الكيمياء، وجاء سؤال عن ما هو الشيء الذي لا يذوب في الماء؟ فأجاب السمك.

راح طفل لأبوه المحشش وقاله أنا عايز مدرس خصوصي في البيت.. فرد عليه أوعدك لو نجحت السنادي هجيبلك واحد. واحد غبي بيلعب بالقنبلة وبيحدف من إيده اليمين لإيده الشمال، فجي واحد تاني يقوله خلي بالك لتنفجر فيك.. فرد عليه متخافش يا عم أنا معايا واحدة تانية.

واحد مسطول لقى واحدة ست ماسكة فيها النار فراح قالها منورة يا حجة.

راح راجل للدكتور فسأله أنت عندك إيه؟ قاله عندي عيلين وخروف.

واحد قاعد يحمد ربنا أنه مش صيني.. قاله صاحبه ليه كده؟ قاله أنت غبي أنا معرفش ولا كلمة صيني.

أفضل 8 نكت مصرية

1. مرة واحد راح لدكتور النفسية قال له: "دكتور، أنا مشكلتي إني ما أعرف أتكلم مع الناس.قال الدكتور: "أنا آسف، لا يمكنني مساعدتك في ذلك!

2. واحد قال لصاحبه: "مش عارف ليه كل مرة بتحط هالصورة للفتاة في محفظتك؟قال له: عشان أشوف الأمور واضحة!

3. واحد قال لصديقه: "أنا عندي جوالي على وضع الاهتزاز دايماً.قال له الصديق: "ليه؟" قال: عشان لو جاتني مكالمة طارق قدام أهلي ماينبوهوش!

4. واحد قال لزوجته: "اليوم مصورين فلم رعب في الشارع." قالت له: أيوا وإيه اللي عرفته؟ قال: "شفت كل الناس رايحين بسرعة للبيت!

5. واحد راح لصيدلي وقال: "عندي آلام في العين، ممكن تعطيني قطرة للعين؟ رد عليه الصيدلي: "طبعاً، هات عينك قريب للعدسة!

6. واحد قال لصاحبه: "مرتي اشترت لي ساعة عيد ميلادي." قال له الصديق: وشكلها؟" قال: "شكلها ساعة!

7. واحد قال لصاحبه: "سمعت إنك عملت حادث بالأمس، صح؟ قال الصديق: لا، كنت عاوز أروح البقالة بسرعة!

8. مرة واحد دخل البنك وقال للموظف: أنا جيت عشان أفتح حساب في البنك. قال له الموظف: حساب قديم ولا حساب جديد؟ قال: "لا، حساب عادي!

نكت مصرية محششين وصعايدة

مرة راجل شال حديد فقاموا خلوه يمتحن في الدور التاني.

اتنين مساطيل قاعدين مع بعض فواحد منهم قال للتاني أنا أمبارح شفت برتقانة معصورة فرد عليه التاني وأنا شفت برتقامة مع فيديو.

واحد كداب فحب يبين أنه شخص جامد قدام صحابه فقالهم أنا مرة ماشي في أرض الصحرا لقيت أسد قدامي فرحت نطيت في البحر فصاحبه قاله وهو في بحر أصلا في الصحرا فرد عليه لا ما أنا قولت أني قعدت فوق برج القاهرة فصاحبه قاله برج القاهرة أي اللي في الصحرا مفيش الكلام دا فرد عليه وقاله لما الأسد طلع عليا أكلني فرحت كدا.

غبى مسكوه بيزور فلوس بيقول للضابط أموت واعرف عرفتوا أزاي الضابط قاله يا ابن الجزمة هو في ورقة ب65 جنيه.

راجل ومراته قاعدين على السرير سألها بتفكري في إيه دلوقتي بصت ليه نظرة إغراء وقالت له بفكر في نفس اللي بتفكر فيه قال لها عاوزه تتجوزي عليا يا واطية.

ولد اللى جاله فى الامتحان بتاع الكيمياء بيقول السؤال ايه الحاجه اللى مش بتذوب فى المياه قاله السمكه.

ولد صغير يسأل والده ايه الفرق بين القضاء والقدر والمصيبة أبوة قاله أحنا لو روحنا نعوم في البحر وأمك غرقت فده يبقى قضاء وقدر بس المصيبة هي لو أمك طلعت بتعرف تعوم.

عربجي جاله ولد قال للممرضه ما تحمهوش خلوه بترابه .

دام حبك عسل مخلوط بالقشطه لا تلومني إذ اخذت بريال صامولي.

مرة واحد قتل زوجة و سألته الشرطة اسمك إيه ألوا فاعل خير .

تعرفون البوسة اللي تجي نصها على الفم و نصها على الخد انا جاني كف بنفس المواصفات.

مرة صورصار دخل سوبر ماركت خرج فرحان اوى ليه عشان شاف اسمه على علبة ريد قال للدرجاتى انا بقيت مشهور.

مرة واحد محشش اتصل بصاحبه محمد وقالهم ده بيت محمد فردوا عليه قالوا له لا فقال لهم طالما ده مش بيت محمد بتردوا ليه.

مرة تلاتة صعايدة راحوا محطه القطار لقوا القطر ماشى اتنين منهم طلعوا يجروا ورا القطر والتالت واقف يضحك عليهم الناس سألوه بتضحك ليه قالهم اصل انا اللى مسافر والاتنين التانين جايين يودعونى.

نكت مصرية قصيرة تموت من الضحك

واحد قاعد يحمد ربنا أنه مش صيني فواحد قاله ليه كده قاله أنت غبي انا معرفش ولا كلمه صيني.

ﻣﺤﺸﺶ ﺣﺐ يعمل ﺗﺠﺮﺑـﻪ زي ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺟﺎﺏ ﺣﻤﺎﻣﻪ ﻭ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻫﺶ ﻃﺎﺭﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺟﺎﺏ ﺣﻤﺎﻣﻪ ﻗﺺ ﺭﻳﺸﻬﺎ ﻭ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻫﺶ ﻫﺶ ﻫﺶ مطرتش ﻛﺘﺐ ﻣﻼﺣﻈــﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﺭﻳﺶ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣــﺔ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﻊ.

اتنين محششين قاعدين واحد بيقول للتاني تفتكر الجمعة ممكن يبقى آخر الشهر قاله والله لو ضغطنا عليه ممكن يوافق.

مريض بيعمل تحليل دم الدكتور قال لهانت عندك سكر المحشش رد عليه وقاله الله يكرمك يا دكتور والله انت اللي زي عسل.

منوفي إتجوز موظفة إتفق معاه المصاريف عليه والايجار عليها بعد ٢٠ سنه مات إكتشفت إن الشقة تمليك.

مرة واحد بخيل قوى جاب تليفون جديد حطه في جيبه اللي ورا ونسي وقعد على كرسي راح سامع صوت حاجه بتكسر قال يارب يبقي العمود الفقرى.

بلديتنا إشترى موبايل سامسونج راح بعت رسالة لخطيبته متتصليش على النوكيا علشان بيعته.

نكت مصرية قصيرة تموت من الضحك

واحد متجوز وقاعد بيبص كتير في عقد الزواج، مراته قالت له: بتبص في العقد ليه، قالها: بدور على تاريخ الانتهاء.

واحد اتفق مع مراته الغبية انهم يعملوا جمعية، يديها كل يوم جنيه ويديله بوسة، جه آخر الشهر لقى معاها 90 جنيه والمفروض يبقوا 30 جنيه بس، استغرب وقالها: ازاي دة حصل؟ قالتله: متعرفش! مش أبو محمد جارنا دخل معانا بدورين.

واحد اتجوز واحدة حولة، بيقولها: انتي مبتتكلميش معايا ليه؟، قالتله: أنا مكسوفة من الراجل اللي قاعد جنبك دة.

ولد صغير بيسأل باباه بيقوله: هو فعلاً يا بابا الحب أعمى؟ الأب رد قاله: شوف أمك وانت تعرف.

نكت مضحكة جدا جدا جدا تموت من الضحك، محشش بيسألوه اوصفلنا الحب في جملتين، قالهم الحب هو كلمة من حرفين، ح حمار بيكدب، وب بقرة بتصدقه.

واحد بيقول لمراته، أنا النهاردة عايز رومانسية، الزوجة سألت أمها: يعنى أيه رومانسية، الأم: معرفش بس احتياطي انقعي الرز.

نكت مصرية 2023، واحده وحشة بتقول لجوزها بكره عيد ميلادي.

قالها نقف دقيقتين حداد. مرة واحدة قالت لجوزها: إهدي يا حبيبى كده وارجع زي زمان، الراجل طلقها ورجع لأيام العزوبية.

نكت مصرية رومانسية مضحكة

سألوا واحد متجوز: ايه سر الرومانسية اللي انت ومراتك فيها علطول دي؟ رد قالهم: السر هو اننا محافظين على عادة حلوة من زمان وهي اننا بنروح مرتين في الاسبوع نتعشى عشاء رومانسي في مطعم، أنا يوم التلات وهي الخميس.

نكت مضحكة جدا جدا جدا تموت من الضحك، واحد ماشي هو وحبيبته في الشارع وآخر انسجام، قالها: عارفة يا حبيبتي ايه هو الفرق بين الحب والجواز؟ قالتله: ايه هو يا حبيبي؟ قالها: الحب هو النجوم الجميلة الموجودة في السماء، قالتله: طب والجواز؟ قالها: الجواز بقى هو البلاعة اللي بنقع فيها واحنا بنبص على النجوم دي.

نكت مصرية 2023، واحدة بتسأل جوزها: مالك يا حبيبي متضايق كدة ليه؟ قالها: حلمت ان في واحدة حلوة خدتني منك، قالتله: دة مجرد حلم متزعلش نفسك، قالها: ما هو دة اللي مزعلني.

نكت مصرية بالعاميه