سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 11 يوليو 2023، استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية، على نفس نهاية تعاملات أمس، في ظل تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,930 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11 يوليو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 2,474 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,486 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,268 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,279 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 2,165 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,175 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,856 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,864 جنيهاً مصرياً للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,443 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,450 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,320 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,320 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء (بيع) = 76,950 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء (شراء) = 77,306 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,474,286 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,485,714 جنيهاً مصرياً للشراء.

كما نُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.