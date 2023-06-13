شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 13 يونيو 2023، استقرارا حذر مع بداية التعاملات الصباحية، مع ترقب لاجتماع المركزي المصري، في ظل تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,961 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13 يونيو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 2,629 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,640 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,410 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,420 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 2,300 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,310 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,971 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,980 جنيهاً مصرياً للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,533 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,540 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,400 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,480 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء (بيع) = 81,749 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء (شراء) = 82,104 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,628,571 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,640,000 جنيهاً مصرياً للشراء.

كما نُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.