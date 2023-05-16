سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16 مايو 2023، انخفاض نسبي مع بداية التعاملات الصباحية تناسباً مع استقرار سعر الدولار في مصر اليوم في البنك المركزي المصري، وتراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 2,017 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16 مايو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 2,594 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,617 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,378 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,399 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16 مايو في مصر نحو 2,270 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,290 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,946 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,963 جنيهاً مصرياً للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,513 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,527 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

انخفض سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء (بيع) = 80,682 جنيهاً مصرياً.

وانخفض سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء (شراء) = 81,939 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,160 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,320 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الثلاثاء نحو 2,594,286 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,617,143 جنيهاً مصرياً للشراء.