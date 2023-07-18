شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 18 يوليو 2023، استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية، عقب تراجع أمس، في ظل تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,960 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18 يوليو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 2,451 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,463 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,247 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,258 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 2,145 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,155 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,839 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,847 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,430 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,437 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,160 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,240 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 76,239 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 76,595 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,451,429 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,462,857 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.