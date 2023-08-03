أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 3 أغسطس 2023.. قبل اجتماع المركزي

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، الخميس 3 أغسطس 2023، استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية، على نفس تعاملات أمس، في ظل تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,935 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 3 أغسطس 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بجانب بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 2,451 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,463 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,247 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,258 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر نحو 2,145 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,155 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,839 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,847 جنيهاً مصرياً للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,430 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,437 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,160 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,240 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 76,239 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 76,595 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,451,429 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,462,857 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.