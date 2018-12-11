أسعار الذهب ترتفع والدولار يتراجع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من آمال بأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، وفي ظل تراجع الدولار بعد صعوده في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1247.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن الأصفر لامس أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر عند 1250.55 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1252.1 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بعد صعوده في الجلسة السابقة مع تأجيل تصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويركز المستثمرون الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 18 و19 ديسمبر كانون الأول للاستدلال به على زيادات الفائدة في المستقبل.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 14.58 دولار للأوقية، بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1217.50 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين واحدا بالمئة إلى 777 دولارا للأوقية. وكانت الأسعار نزلت لأدنى مستوياتها منذ العاشر من سبتمبر أيلول عند 773.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

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