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أسعار الذهب تستقر بفعل آمال توقف رفع الفائدة الأمريكية وصعود الأسهم

أسعار الذهب تستقر بفعل آمال توقف رفع الفائدة الأمريكية وصعود الأسهم
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