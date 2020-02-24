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أسعار الذهب تتجه نحو أعلى مستوى منذ فبراير 2013

منشور 24 شباط / فبراير 2020 - 07:55
أسعار الذهب تتجه نحو أعلى مستوى منذ فبراير 2013
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1663.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:17 بتوقيت جرينتش
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ارتفع الذهب أكثر من اثنين بالمئة اليوم الاثنين ليسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2013

ارتفع الذهب أكثر من اثنين بالمئة اليوم الاثنين ليسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2013، إذ فاقم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدة دول غير الصين المخاوف من تضرر النمو الاقتصادي العالمي مما حفز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1663.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:17 بتوقيت جرينتش وكان قد سجل في وقت سابق من الجلسة 1678.58 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة ارتفع الذهب واحدا بالمئة إلى 1665 دولارا.

وواصلت الأسهم العالمية خسائرها مع نمو المخاوف بشأن انتشار المرض خارج الصين وزيادة حادة في أعداد الإصابات في إيطاليا وإيران. في حين أعلنت كوريا الجنوبية رفع مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته.

وأبدت منظمة الصحة العالمية قلقها من تزايد حالات الإصابة دون صلة واضحة بالصين.

وبالنسبة للملاذات الآمنة الأخرى، ارتفع الدولار الأمريكي بينما حومت عائدات أذون الخزانة الامريكية لأجل عشرة أعوام قرب أدنى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر .

وابتعد الين الياباني أكثر عن أقل مستوياته منذ أبريل نيسان 2019 مقابل العملة الأمريكية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2711.81 دولار للأوقية وارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 18.67 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 970.36 دولار للأوقية.

أسعار الذهب تقفز بـ0.4% بفعل أثر تفشي كورونا على الشركات
أسعار الذهب ترتفع فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا

Via SyndiGate.info


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