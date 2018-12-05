أسعار الذهب تنخفض عن ذروة 5 أسابيع مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتنزل عن ذروتها في أكثر من خمسة أسابيع المسجلة خلال الجلسة السابقة وذلك مع صعود الدولار.

وفي الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1235.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 أكتوبر تشرين الأول عند 1241.86 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1240.7 دولار للأوقية.

وقال براين لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال في سنغافورة "الذهب يسترشد بالدولار الأمريكي أساسا.. حركة اليوم في أسعار الذهب هي تصحيح لأن أسعار أمس كانت مرتفعة بعض الشيء."

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حوالي 0.2 بالمئة لكن العملة تظل تحت ضغط وسط مخاوف حيال النمو الاقتصادي بفعل تراجع عوائد الخزانة.

ونزل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر. وانكمش الفرق بين عائد العشر سنوات وعائد العامين إلى أدنى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية في يناير 2008 مما يشير لبعض المستثمرين إلى قرب تباطؤ اقتصادي أمريكي.

في غضون ذلك، تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1229.92 دولار للأوقية مقتربا من سعر المعدن الأصفر بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا أمس الثلاثاء.

وانخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.46 دولار للأوقية وهبط البلاتين واحدا بالمئة إلى 795.40 دولار للأوقية بعد أن سجل أقل مستوياته منذ 17 سبتمبر عند 787.5 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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