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أسعار الذهب تنخفض عن ذروة 5 أسابيع مع صعود الدولار

أسعار الذهب تنخفض عن ذروة 5 أسابيع مع صعود الدولار
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