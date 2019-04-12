أسعار الذهب تحلق اليوم والدولار يعيش الانخفاض

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع انخفاض الدولار، مما يساعد المعدن الأصفر على التعافي من أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في أسبوعين والذي سجله في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1293.67 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع أمس الخميس. وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة مرتفعا إلى 1297 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية منافسة، 0.2 بالمئة متخليا عن المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، ومتجها صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع.

وستعزز الأرباح القوية للشركات على الأرجح إقبال المستثمرين على الأصول المرتفعة المخاطر مما يؤثر سلبا على جاذبية الذهب.

وانخفض الذهب أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعد تقارير أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت لأدنى مستوى في نصف قرن تقريبا وأن أسعار المنتجين ارتفعت أكبر قدر في خمسة أشهر في مارس.

ويتجه الذهب لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعد أن ارتفع 0.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وارتفع المعدن الأصفر لأعلى مستوياته منذ نهاية مارس في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب مواقف البنوك المركزية المائلة إلى التيسير النقدي والمخاوف بشأن النمو العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.97 دولار للأوقية، لكنها ما زالت منخفضة نحو 0.6 بالمئة خلال الأسبوع.

وربح البلاتين في التعاملات الفورية نحو 0.6 بالمئة مرتفعا إلى 892.68 دولار للأوقية ومتجها صوب تسجيل أول تراجع أسبوعي في خمسة أسابيع.

وصعد البلاديوم نحو 0.4 بالمئة إلى 1370.81 دولار للأوقية.



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