أسعار الذهب ترتفع بـ 1% بعد هجمات الحوثي على أرامكو السعودية

وسط الاضطرابات الجيوسياسية ومخاوف المستثمرين من تداعيات هجمات الحوثي على منشأتي أرامكو، قفزت أسعار الذهب واحداً في المائة اليوم الإثنين، إذ أدت الهجمات على منشأتي النفط للعزوف عن المخاطرة.

كما عززت كذلك الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذاً آمناً، بينما ينتظر مستثمرون دلائل بشأن التيسير النقدي من اجتماعات لبنوك مركزية رئيسية هذا الأسبوع.

وحسب رويترز، ارتفع الذهب واحدا في المائة في المعاملات الفورية إلى 1503.60 دولارات للأوقية (الأونصة) في التعاملات الصباحية بلندن.

وهبطت الأسعار 1.2 في المائة في الأسبوع السابق نتيجة آمال بنهاية قريبة للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة. وزاد الذهب في العقود الآجلة الأميركية 0.8 في المائة إلى 1511.40 دولارا للأوقية.

وقال جيفري هالي المحلل في أواندا إن الهجمات على منشآت نفط سعودية أدت إلى تحول الاهتمام من الأسهم إلى الملاذات الآمنة. وتابع أنه مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وآمال بتبني المزيد من إجراءات التحفيز من بنوك مركزية كبيرة، فإن الهدف التالي للذهب سيكون 1530 دولاراً.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة ثلاثة في المائة إلى 18 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 في المائة إلى 953.31 دولارا.