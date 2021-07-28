أسعار الذهب ترتفع بفعل تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مستمدة الدعم من تراجع الأسهم والدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بينما تترقب السوق بحذر ما ستكشف عنه تقييمات الفدرالي الأميركي للتضخم والنمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1804.69 دولار للأونصة. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% لتسجل 1803.40 دولار للأونصة.

هذا ويصدر بيان الفدرالي في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش اليوم، ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي جيروم باول.

هذا وهوى الذهب 7% في يونيو حزيران بعد أن أبدى مجلس الفدرالي نبرة تشددية في اجتماعه الأخير.

وارتفعت الفضة 0.6% إلى 24.82 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر عند 24.46 دولار أمس الثلاثاء.

وارتفع البلاديوم والبلاتين 0.7% إلى 2626.93 دولار و1057.99 دولار للأونصة على الترتيب.