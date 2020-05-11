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أسعار الذهب ترتفع في ظل التخوف من موجة جديدة لفيروس كورونا

منشور 11 أيّار / مايو 2020 - 10:04
أسعار الذهب ترتفع في ظل التخوف من موجة جديدة لفيروس كورونا
كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1705.73 دولار للأوقية (الأونصة)
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تعزز جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف من موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تعزز جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف من موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا، وهو ما دعم التوقعات لمزيد من إجراءات التحفيز وخفض أسعار الفائدة.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1705.73 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن فقد نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1708 دولارات.

وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس "اشترى الناس عند تراجع السعر. حتى في أفضل الأحوال، مازلنا في بيئة ستظل أسعار (الفائدة) فيها بالغة التدني والسياسات المالية بالغة التيسير والتضخم سيكون مرتفعا."

وقال إن الذهب مرشح للارتفاع في المدى الطويل وإن المستثمرين يحاولون وضع أيديهم عليه قبل أن يحلق عاليا، مضيفا أن هناك دعما فنيا كبيرا حول مستوى 1700 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1919.96 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة مسجلا 769.93 دولار في حين ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.51 دولار للأوقية.

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Via SyndiGate.info


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