أسعار الذهب ترتفع قليلاً في الإمارات اليوم

سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء (الثامن والعشرين من سبتمبر) ارتفاعاً قليلاً حتى الساعة 10:34 AM بتوقيت دولة الإمارات، وذلك وسط ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم