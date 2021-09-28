أسعار الذهب ترتفع قليلاً في الإمارات اليوم

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سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء (الثامن والعشرين من سبتمبر) ارتفاعاً قليلاً حتى الساعة 10:34 AM بتوقيت دولة الإمارات
سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء (الثامن والعشرين من سبتمبر) ارتفاعاً قليلاً حتى الساعة 10:34 AM بتوقيت دولة الإمارات، وذلك وسط ارتفاع أسعار الذهب العالمية.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
- سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 205.89 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 188.73 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 180.16درهم إماراتي
- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 154.42 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 120.10 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 102.94 درهم إماراتي
- اسعار أوقية الذهب 6,403 درهم إماراتي
- اسعار جنيه الذهب 1,441 درهم إماراتي
- اسعار كيلو الذهب 205,888 درهم إماراتي
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