أسعار الذهب ترتفع لكن تحسن الإقبال على المخاطرة يكبح المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تنامي التوقعات بتبني بنوك مركزية كبرى لسياسات تيسير نقدي وسط بيانات اقتصادية ضعيفة، ولكن ارتفاع الأسهم حد من مكاسب المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1509.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0351 بتوقيت جرينتش، بعدما فقد واحدا بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة. صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1517.9 دولار للأوقية.

ولقيت أسواق الأسهم العالمية دعما بعدما قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إنه سيقلص الاحتياطيات النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لإتاحة سيولة لدعم الاقتصاد الذي يتباطأ جراء النزاع الجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات أمس تراجعا مفاجئا لصادرات الصين في أغسطس آب إذ تراجعت الشحنات للولايات المتحدة ما يشير لضعف أكبر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويبرز الحاجة لمزيد من التحفيز.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 18.04 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 946.20 دولار للأوقية، بينما فقد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1535.56 دولار.