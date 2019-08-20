أسعار الذهب تتراجع بشكل ملموس

استهلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب أسبوع التعاملات الجديد أمس الإثنين بتراجع ملموس، مع اتجاه المستثمرين نحو أصول أعلى مخاطرة في أعقاب إعلان الصين إصلاح نظام الفائدة المصرفية واحتمالات سماح الحكومة الألمانية بوجود نسبة عجز في ميزانيتها لمواجهة احتمالات ركود الاقتصاد الألماني.

في الوقت نفسه، فإن خبر تأجيل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة أخرى فرض القيود على تعاملات شركة الإلكترونيات الصينية العملاقة "هواوي" ساهم أيضاً في زيادة رغبة المستثمرين في الأصول الأعلى مخاطرة.

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 98.33 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ حوالي أسبوعين.

وتراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 12 دولار أي بنسبة 0.8% إلى 1511.60 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. كان سعر الذهب قد تراجع في تعاملات يوم الجمعة بمقدار 7.60 دولار أي بنسبة 0.5% إلى 1523.60 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الفضة اليوم بمقدار 0.182 دولار إلى 16.940 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0.0065 دولار إلى 2.6015 دولار للرطل تسليم سبتمبر الماضي.