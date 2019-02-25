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أسعار الذهب ترتفع مع انخفاض الدولار أمام اليوان بفعل تأخير رسوم أمريكية

أسعار الذهب ترتفع مع انخفاض الدولار أمام اليوان بفعل تأخير رسوم أمريكية
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