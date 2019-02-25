أسعار الذهب ترتفع مع انخفاض الدولار أمام اليوان بفعل تأخير رسوم أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع هبوط الدولار مقابل اليوان بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيرجئ زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية، في حين صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي.

وفي الساعة 0532 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1330.48 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1333 دولارا.

وتعزز اليوان 0.6 بالمئة في الأسواق الخارجية إلى 6.673 يوان أمام الدولار بعد أن سجل أقوى مستوياته منذ منتصف يوليو، بفعل أنباء أن ترمب قد لا يزيد الرسوم على واردات من الصين حجمها 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة.

وقوة اليوان تجعل الذهب أرخص للصين أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

كان ترمب قال أمس الأحد إنه سيؤجل زيادة في الرسوم على السلع الصينية كانت مقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع، مبررا ذلك بإحراز

"تقدم كبير" في محادثات التجارة الأمريكية الصينية مطلع الأسبوع، وإنه سيلتقي بنظيره الصيني لإبرام اتفاق إذا استمر التقدم.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا "الدولار متراجع اليوم بعد تمديد ترمب مهلة الرسوم."

وتابع "الذهب، مع دخوله جلسة التداول الأوروبية وجلسة نيويورك، قد يتعرض لبعض الضغط من سوق الأسهم" مضيفا أن الضغوط لن تكون

مستدامة لحين توافر مزيد من المعلومات عن اتفاق التجارة.

في غضون ذلك، صعد السعر الفوري للبلاديوم إلى 1506.50 دولار للأوقية، مدفوعا بعجز حاد في المعروض، وارتفع المعدن 0.5 بالمئة في أحدث سعر له إلى 1505 دولارات.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 843.50 دولار للأوقية بعد أن بلغ أهلى مستوياته منذ أواخر نوفمبر.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.96 دولار للأوقية.

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