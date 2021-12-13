أسعار الذهب ترتفع مع زيادة التضخم في أمريكا

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً على نحو طفيف اليوم الاثنين، وسط ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الذي عزز جاذبيته كملاذ آمن، في الوقت الذي يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لمعرفة مدى السرعة التي يعتزم بها إلغاء برنامج شراء السندات.

وكان الذهب قد ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1785.20 دولار للأوقية وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1785.70 دولار.

وهناك توقعات تلوح أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن خفض أسرع في مشتريات السندات لكن المخاوف الأكثر وضوحا بشأن التضخم يمكن أن تزعج الأسواق.

وبما أن الذهب يعد أداة للتحوط من التضخم، فإن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة عادة ما يؤديان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وجميع الأنظار تتجه الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي المقرر في 14-15 ديسمبر كانون الأول.

وسجلت الفضة في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.3 بالمئة إلى 22.22 دولار للأوقية.

و البلاتين ارتفع 0.5 بالمئة إلى 946.74 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1769.61 دولار.

