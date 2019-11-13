أسعار الذهب ترتفع مع كبح شكوك بشأن اتفاق تجاري بين الصين وأمريكا شهية المخاطرة

صعدت أسعار الذهب بعد كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحقت الآمال بشأن أي مؤشر إيجابي على إبرام اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للمعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1462.15 دولار للأونصة وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 بالمئة إلى 1463.30 دولار للأونصة.

وتراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة لوول ستريت مع تنامي القلق بشأن تعثر المحادثات التجارية ومخاوف من تصاعد الاضطراب في هونغ كونغ مما أثر سلبا على الأصول المرتفعة المخاطر.

وقال ترامب في كلمة أمام نادي نيويورك الاقتصادي إن المفاوضين الأمريكيين والصينيين "يقتربون" من إبرام اتفاق "المرحلة واحد" التجاري لكنه لم يذكر تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1708.20 دولار للأونصة، وقفز المعدن إلى مستوى قياسي عند 1824.50 دولار للأونصة في الشهر الماضي وجرى تداوله بعلاوة تبلغ نحو 250 دولارا عن الذهب.

وارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 16.94 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 875.18 دولار للأونصة.