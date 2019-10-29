الذهب يقترب من مستوى 1490 دولارا للأوقية

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وحومت حول مستوى 1490 دولارا للأوقية مع صعود الأسهم بفعل إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بينما تلقى المعدن بعض الدعم من الترقب قبيل اجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وبحسب "رويترز" بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1491.72 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1494 دولارا للأوقية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أنه يتوقع توقيع جزء كبير من الاتفاق التجاري مع الصين قبل الموعد المحدد.

وإضافة إلى ذلك، أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه قد يجري تمديد تعليق فرض رسوم جمركية على سلع صينية قيمتها 34 مليار دولار بعد انتهاء المدة في 28 ديسمبر كانون الأول المقبل.

وقفزت وول ستريت لأعلى مستوى على الإطلاق بعد هذه التصريحات أمس الاثنين بينما سجلت الأسهم الآسيوية أعلى مستوى خلال ثلاثة شهور في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1798.18 دولار للأوقية وهو ما لا يبعد كثيرا عن مستوى مرتفع قياسي سجله في الجلسة السابقة عند 1808.81 دولار للأوقية بفعل استمرار مخاوف بشأن الإمداد عززت شهية الإقبال على المعدن.

ونزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.79 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 913.26 دولار للأوقية.