أسعار الذهب ترتفع نحو أعلى مستوى في 6 أعوام بسبب التجارة

قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن 6 أعوام اليوم الاثنين مع تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين فضلا عن مخاوف النمو العالمي التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الأمن.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.1% إلى 1456.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مايو 2013 عند 1459.47 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8% إلى 1468.50 دولار للأوقية.

ويوم الجمعة قالت الصين إنها سترد علي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وقد تضطر الرسوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان يأمل أن يكون ضروريا لحماية الاقتصاد الأمريكي من مخاطر سياسة التجارة.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم من ملامسة مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما يقلص تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى بخلاف الدولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.9% إلى 16.51 دولار للأوقية في حين زاد البلاتين 1.4% إلى 854.33 دولار. وارتفع البلاديوم 1% إلى 1420.60 دولار للأوقية.