أسعار الذهب تستقر رغم فرض ترامب رسوم على البرازيل والأرجنتين

انحصرت تداولات أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز، حتى في الوقت الذي تحرك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض رسوم على البرازيل والأرجنتين مما أثار توترات جديدة بشأن التجارة العالمية.

وبحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1460.92 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمائة إلى 1466.60 دولار للأوقية.

وأمس الاثنين، أعلن ترمب فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين "بأثر فوري" فاتحا جبهات جديدة في حربه التجارية.

وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية لدى أناند راثي شيرز آند ستوك بروكرز في مومباي "السبب الوحيد في أن الأسعار لم ترتفع هو أن الطلب الاستثماري على الذهب غائب".

وأضاف "الناس يتوقعون انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، علاوة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ألمح إلى أنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة ما لم يتراجع الاقتصاد، لذا فالمعنويات ستميل إلى هبوط (الذهب)".

وارتفع الذهب ما يزيد عن 13 بالمائة منذ بداية العام الجاري لأسباب على رأسها نزاع تجاري مستمر منذ 17 شهرا بين الولايات المتحدة والصين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1851.09 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة عند 1861.71 دولار.

واستقرت الفضة عند 16.90 دولار بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 897.65 دولار.