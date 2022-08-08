أسعار الذهب تستقر عالميا بينما أسعار الفضة تصعد

استقرت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، فيما تباين أداء المعادن النفيسة الأخرى.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، استقرت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية مع صعوده هامشياً بنسبة 0.01% إلى 1775.24 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 10:52 صباحاً بتوقيت الإمارات ".

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة طفيفة بلغت 0.01% لتصل إلى 1790.5 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم بنسبة 0.05% إلى 2128.5 دولار، في حين تراجع البلاتين 1.05% إلى 921.4 دولار، بينما صعدت الفضة بنسبة 0.43% إلى 19.92 دولار للأوقية.