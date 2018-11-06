أسعار الذهب تستقر قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة والتي قد تعزز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يستخدم للتحوط من المخاطر إذا أدت نتائج هذه الانتخابات إلى تقلبات في الأسواق المالية عموما.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1231.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش بينما زاد في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة الي 1233.8 دولار للأوقية.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية "ينتظر المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن الانتخابات.. من المحتمل أنهم ينتظرون لتكوين فكرة عن كيفية تحرك الدولار وتأثر الأسواق الأمريكية".

واستقرت الفضة عند 14.63 دولار للأوقية في المعاملات الفورية بينما فقد البلاديوم 0.3 بالمئة ليسجل 1129.38 دولار.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 865 دولارا للأوقية. وكانت أسعار المعدن سجلت أعلى مستوى منذ 25 يونيو حزيران عند 873 دولارا في الجلسة السابقة.

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