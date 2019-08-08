أسعار الذهب تستقر قرب 1500 دولار بفعل حرب التجارة

استقر الذهب اليوم الخميس، ليحوم قرب المستوى النفسي المهم البالغ 1500 دولار، بدعم من الضبابية المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة أقدمت عليها بنوك مركزية عالمية في ظل مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي.

وبحلول الساعة 06:20 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1501 دولار للأوقية (الأونصة).

ويوم الأربعاء، ارتفعت الأسعار ما يزيد عن اثنين بالمئة لتتجاوز حاجز 1500 دولار للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2013.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1515.20 دولار للأوقية.

ولمح تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو يوم الأربعاء إلى انفتاحه على خفض الفائدة لتعزيز التضخم ومواجهة المخاطر المتعلقة بالنمو العالمي.

وفي مؤشر آخر على التباطؤ الاقتصادي، فاجأت البنوك المركزية في نيوزيلندا والهند وتايلاند الأسواق بالإقدام على

تيسير قوي للسياسة النقدية يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي في الفلبين أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

في غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة بعد أن انخفض لأدنى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وسعت أسواق الأسهم الآسيوية للارتفاع اليوم مع إعلان بكين عن أرقام أفضل بشأن التجارة بينما تكبح أيضا انخفاضا في اليوان، مما يوفر تهدئة مؤقتة للمخاوف من حرب عملات عالمية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.11 دولار للأوقية، لتحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن عام والذي لامسته في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 865.84 دولار وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1424.64 دولار للأوقية.