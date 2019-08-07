الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 6 أعوام

قفزت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1501.50 دولار للأوقية.

وتصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على نحو سريع حلال الأيام الماضية عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات صينية.

وردت الصين يوم الاثنين بالسماح لعملتها بالتراجع إلى أقل من سبعة يوانات للدولار وهو مستوى مهم من الناحية المعنوية مما دفع واشنطن إلى تصنيف بكين متلاعبا بالعملة.

في الوقت نفسه قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن إدارة ترمب تريد مواصلة المحادثات التجارية مع الصين ولا تزال تخطط لاستضافة وفد صيني لإجراء محادثات في سبتمبر أيلول.

لكن بنك جولدمان ساكس قال إنه لم يعد يتوقع إبرام اتفاق تجاري قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر عام 2020 بينما حذر بنك مورجان ستانلي من أن تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين قد يزج بالاقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول منتصف العام المقبل.

كما صعدت المعادن النفيسة الأخرى. وارتفعت الفضة 1.8 بالمئة إلى 16.74 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ يونيو من العام الماضي.

وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 854.88 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1443.62 دولار للأوقية.